WINDTRE grazie ad una promo bomba invoglia i clienti di alcuni operatori virtuali che intendono attivare la Fibra a casa.

WINDTRE: promo bomba e Fibra scontata

L’operatore con la Top Quality Network propone ai clienti di alcuni MVNO l’attivazione della Super Fibra a soli 22,99 euro mensili.

Il cliente per avere lo sconto sul fisso dovrà attivare una promozione dedicata a partire da 6,99 euro al mese con SIM e attivazione completamente gratis. Con la promo combo è inclusa nel canone mensile l’attivazione della linea fissa ed anche il modem con assistenza dedicata.

La tariffa è dedicata ad alcuni operatori virtuali come Fastweb, Poste Mobile, Iliad, Coop Voce, NTMobile ed altri MVNO.

Inoltre, con l’attivazione di questa offerta speciale è compreso anche un coupon con 12 Mesi di Amazon Prime gratuito.

Costi ed altro

Come abbiamo già detto prima, la tariffa speciale per attivare la Fibra è usufruibile da tutti i clienti che decidono di passare a WINDTRE e che attualmente sono attivi con un operatore virtuale. Il cliente può scegliere una promo della linea GO a partire da 6,99€. In pratica, con soli 29,98 euro al mese avrete la Fibra a casa e un’offerta mobile con 50 Giga, minuti illimitati e 200 SMS.

L’iniziativa che permette di attivare il fisso scontato è attivabile solo nei negozi dell’operatore grazie a dei codici sconto.

