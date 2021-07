Nasce oggi la prima Promo WINDTRE Professional Flex dedicata ai clienti con Partita IVA che vogliono una tariffa chiara, senza vincoli e con tanti Giga per svolgere al meglio il loro lavoro.

WINDTRE Professional Flex: i dettagli

La nuova tariffa offre Giga Illimitati in 5G validi sul suolo italiano, minuti senza limiti verso tutti gli operatori di rete fissa e mobile in Italia ed Europa e 100 SMS a soli 17,99 euro IVA esclusa. Inoltre, nel canone mensile sono inclusi anche ben 12 Giga di internet da utilizzare in tutta Europa, grazie agli accordi di roaming. L'offerta in questione prevede l'addebito mensile su conto corrente oppure su carta di credito.

Con questa nuovissima promozione, disponibile nei negozi dell'operatore con la Top Quality Network, è possibile disdire senza costi. Il cliente per recedere dall'offerta potrà cambiare operatore mantenendo il proprio numero o chiudere l'utenza appena creata.

La Flex oltre a lasciare libera scelta al cliente di disdire senza costi include anche il Ti Ho Cercato ed il blocco dei servizi a contenuti, entrambi gratuiti.

Costi ed altro

Il contributo di attivazione è pari a 10 euro IVA inclusa, mentre, il costo della SIM ammonta a 10€. Inoltre, nella scheda ci sono 4 euro di credito residuo utilizzabili per il traffico extra soglia.

