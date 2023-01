WINDTRE: NUOVA Call Your Country Unlimited 5G a 19,99€

WINDTRE da ormai una decina di giorni ha deciso di aggiungere al suo ricco catalogo di offerte etniche della famiglia Call Your Country una promozione denominata Unlimited 5G che a meno di 20 euro mensili prevede per l’appunto Giga senza Limiti anche in 5G. La tariffa in questione è compatibile per ricevere lo sconto in caso di attivazione della Super Fibra oppure dell’offerta in FWA.

Unlimited 5G: i dettagli della nuova Call Your Country

La nuova promozione prevede minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali, 300 minuti verso 53 destinazioni Internazionali e Giga Illimitati in 5G alla massima velocità. Il tutto per soli 19,99 euro al mese con rinnovo a scelta su credito residuo o su metodo di pagamento con Easy Pay. In entrambe le versioni, il bundle internet in Unione Europea è pari a 18 Giga.

L’offerta in questione, come tutte le Call Your Country, è attivabile da tutti i clienti con codice fiscale estero. Tale tariffa è disponibile sia per nuovi clienti nativi oppure in portabilità ma anche per chi desidera cambiare la propria promozione ed avere molti più Giga disponibili.

I minuti verso l’Estero sono inclusi verso i seguenti Paesi: Argentina (solo fisso), Australia, Austria, Bangladesh, Brasile, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Marocco (solo fisso), Messico, Mongolia, Norvegia, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Sud Korea, Svizzera (solo fisso), Turchia (solo fisso), Ungheria, Venezuela (solo fisso).

Costi ed altro

La promozione in versione ricaricabile su credito residuo ha un contributo di attivazione completamente pari a 0€. La versione Easy Pay ha invece un costo iniziale di 4,99€ con un vincolo di 24 mesi. Inoltre, è compatibile con lo sconto in convergenza per attivare la Super Fibra da 23,99€.

