Con le nuove offerte presentate Lunedì 8 Marzo 2021, WINDTRE ha deciso di cambiare alcune cose per la sua promo Family.

WINDTRE: promo Family, le novità

Da Lunedì per tutti i clienti che decidono di attivare una SIM con tariffa Medium, Large, XLarge, Unlimited, Smart Pack 100 5G o Smart Pack Unlimited 5G in versione Easy Pay potranno attivare fino a tre SIM scontate scegliendo tra due promo della gamma Family.

La prima offerta attivabile Family Easy Pay mette a disposizione ben 50GB di internet in 4G, minuti illimitati verso tutti gli operatori fissi e mobili in Italia e 200 SMS al costo di soli 9,99 euro ogni mese.

La seconda possibilità per il cliente è quella di attivare la promo Cube Large Family Easy Pay dedicata per chi necessita di avere una connessione dati in mobilità. La tariffa in questione offre 100GB di traffico dati a soli 9,99€ mensili con il WebCube 4G+ incluso nel prezzo per 24 mesi.

Entrambe le tariffe sono attivabili entro 7 giorni dall’attivazione di una delle promozioni che abbiamo visto qualche riga sopra a partire da 12,99€ al mese.

Costi ed altro

Family Easy Pay e Cube Large Family Easy Pay prevedono un contributo di attivazione una tantum pari a 6,99€ che si aggiunge al costo della SIM di 10 euro. Le promo speciali che abbiamo visto sinora sono acquistabili solo negli store WINDTRE.

Wind 3

Tariffe