WINDTRE: MIA Unlimited x Super Fibra da 3,99€

Per i clienti dell'operatore arancione ecco che arriva una nuova interessante proposta se in possesso della Super Fibra. In queste ore WINDTRE sta inviando alcune mail per proporre una promo denominata MIA Unlimited x Super Fibra a partire da 3,99 euro mensili.

WINDTRE MIA Unlimited x Super Fibra: i dettagli

L'offerta in questione viene proposta da alcuni giorni ai clienti WINDTRE che utilizzano internet a casa ma che magari non hanno ancora avuto occasione di passare anche il loro numero di cellulare. La tariffa è attivabile sia in portabilità da qualsiasi carrier sia richiedendo un nuovo numero.

Nello specifico, la promo offre Giga Illimitati grazie alla Super Fibra, minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili italiani e 100 SMS verso tutti gli operatori. Il prezzo, a seconda della campagna ricevuta tramite e-mail, parte da 3,99 euro al mese e prevede il rinnovo sul conto telefonico.

In tutte le versioni, la tariffa ha anche 9,9 Giga di internet da utilizzare in roaming all'interno dell'Unione Europea.

Questa particolare promozione, disponibile solo per chi possiede già la Super Fibra di WINDTRE, in caso di disdetta o cambio gestore del fisso perderà i Giga Illimitati ed avrà un prezzo mensile maggiore.

Il nuovo contenuto prevederà infatti 20 Giga, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS a 14,99 euro mensili.

Costi ed altro

La promozione proposta tramite mail non possiede alcun contributo iniziale ed è attivabile solo nei WINDTRE Store.