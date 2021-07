GO 101 STAR+ Easy Pay di WINDTRE è la nuova tariffa esclusiva, disponibile da qualche ora, dedicata a chi proviene da certi operatori virtuali.

GO 101 STAR+ Easy Pay: i dettagli

La promozione offre minuti illimitati verso tutti i numeri sia fissi che mobili in Italia, 200 SMS e 101 Giga di internet a soli 7,99 euro al mese.

Nel canone mensile troviamo inclusi la Segreteria Telefonica, il blocco dei servizi a contenuto e il servizio di reperibilità Ti Ho Cercato. La promo GO è attivabile solo in portabilità provenendo da Iliad, Poste Mobile, Fastweb, BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU.

L'offerta in questione si rinnova ogni mese su conto corrente, carta di credito o carta prepagata, non è possibile quindi scegliere di addebitare il canone su credito residuo.

Costi ed altro

Il costo di attivazione della nuova promo speciale GO 101 STAR+ Easy Pay di WINDTRE è completamente gratuito. Oltre al contributo iniziale è gratis anche la scheda SIM. La tariffa è attualmente disponibile solo nei negozi WINDTRE e prevede un vincolo di permanenza contrattuale di 24 mesi.

