WINDTRE GO 100 Top+: PROMO BOMBA 100GB a 5,99€

La WINDTRE GO 100 Top+ è una promozione disponibile solo in versione winback dedicata ad alcuni ex clienti dell’operatore arancione che desiderano rientrare con una soluzione davvero molto allettante ed economica. Nello specifico, è attivabile anche da alcuni ex clienti Very che prima avevano come operatore Tre Italia.

WINDTRE GO 100 Top+: i dettagli

La tariffa in realtà esiste in due versioni. In fase di acquisto, è possibile richiedere la versione prepagata oppure quella con la ricarica automatica. Vediamo insieme cosa cambia:

GO 100 Top+ : prevede ben 100 Giga di traffico dati in 4G+ , minuti senza limiti verso tutti gli operatori sia mobili che fissi in Italia e 200 SMS. Il tutto a soli 5,99 euro mensili .

: prevede ben di traffico dati in , sia mobili che fissi in Italia e 200 SMS. Il tutto a soli . GO 100 Top+ Easy Pay: è la stessa identica promo solo che in questo caso è previsto l’addebito su conto corrente o carta di credito. Inoltre per questa versione ha un vincolo contrattuale di 24 mesi. Anche in questo caso il canone ed il bundle disponibile è sempre lo stesso.

Entrambe le varianti non sono compatibili con l’acquisto dei telefoni a rate e nemmeno con la promo Super Fibra che regala i Giga Illimitati.

La GO 100 Top+ è attivabile solo per i clienti che hanno ricevuto il messaggio winback. Non è quindi possibile richiedere l’attivazione se non si riceve tale SMS oppure se si intende attivare un nuovo numero.

Gli utenti in target hanno ricevuto un SMS come questo:

Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e min illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro l’11/8. Info costi e privacy su windtre.it/go100toplus

Costi ed altro

In entrambi i casi il costo di attivazione è pari a 0 euro così come è gratuita la SIM. L’unica spesa da sostenere sarà pari alla ricarica iniziale per la versione ricaricabile oppure alla prima mensilità in caso di Easy Pay.

Come enuncia il messaggio, è possibile richiedere il passaggio a WINDTRE solo entro il giorno 11 Agosto 2022.