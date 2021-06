WINDTRE con la sua GO 100 Star Plus sta cercando di riconquistare alcuni suoi ex clienti che ora stanno pensando di cambiare operatore con un'offerta esclusiva.

WINDTRE GO 100 Star Plus: i dettagli

La promozione speciale dedicata a chi ha ricevuto l'SMS winback offre 100 Giga di traffico dati in 4G sulla Top Quality Network, minuti senza limiti verso tutti gli operatori sia fissi che mobili in Italia, 200 SMS sempre verso tutti al costo di soli 7,99 euro al mese. Con questa offerta sono disponibili ben 4,4 Giga da utilizzare in roaming in tutta Europa.

Il messaggio recapitato agli ex clienti Wind o H3G è il seguente:

100GIGA, minuti illimitati e 200SMS a 7.99E/mese con la Top Quality Network di WINDTRE: SE NON LA PROVI NON CI CREDI! Attivazione GRATIS e SIM 0E nei nostri negozi entro il 21/06. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e privacy su windtre.it/go100splus.

La tariffa prevede il rinnovo mensile su credito residuo ed è attivabile solamente dai clienti che hanno ricevuto il messaggio di rientro in WINDTRE.

Costi ed altro

L'offerta telefonica in questione non ha contributi iniziali e nemmeno costi per la SIM Card. L'unica spesa da sostenere è quella per il primo mese. Con il canone mensile troviamo inclusi anche il servizio Ti Ho Cercato e la Segreteria Telefonica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wind 3

Tariffe