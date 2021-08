Ritorna disponibile tramite SMS winback la GO 100 Star Plus di WINDTRE, una tariffa ad personam dedicata a chi intende cambiare operatore.

WINDTRE GO 100 Star +: i dettagli

La promozione in questione viene attualmente proposta ad alcuni ex clienti Wind o H3G e gode di 100 Giga di internet in 4G e 4G+, minuti illimitati di chiamate nazionali verso tutti gli operatori mobili e fissi, 200 SMS sempre verso qualsiasi gestore. Tutto questo a 7,99 euro ogni mese con addebito su ricarica. La tariffa comprende anche 4,4 Giga da utilizzare in roaming all'interno dei Paesi membri dell'Unione Europea.

Il messaggio è il medesimo di quello che abbiamo visto alcuni giorni fa, cambia solo la data di scadenza:

L’estate e’ qui! Per te 100 GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 7.99E/mese sulla nuova Rete TOP QUALITY di WINDTRE. Attivazione e SIM GRATIS nei nostri negozi entro il 19/08. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go100splus/

Costi ed altro

Come per la precedente iniziativa winback, anche per questa non c'è alcun costo iniziale da sostenere. L'unico ammontare da corrispondere è quello relativo alla prima ricarica che varia a seconda del rivenditore. Inoltre, la promozione è attivabile nei WINDTRE Store entro il 19 Agosto 2021, salvo proroghe.

