WINDTRE Festa del Papà: PROMO e device 5G a 12,99€

WINDTRE per l'imminente Festa del Papà offre una promozione davvero interessante che mette a disposizione un buon bundle voce e dati e la possibilità di avere un telefono incluso senza pagare un centesimo in più.

L'offerta è la solita Di Più Lite 5G disponibile a meno di 13 euro al mese. Quest'iniziativa promossa per la Festa del Papà è valida fino al 17 Marzo 2022.

WINDTRE: ecco la PROMO BOMBA per la Festa del Papà

L'operatore arancione mette a disposizione per alcuni giorni la promozione Di Più Lite 5G in versione Easy Pay con 50 Giga di internet in 5G, minuti senza limiti verso tutti i gestori sia mobili che fissi, 200 SMS sempre verso tutti ed uno smartphone incluso a scelta. Tutto questo a soli 12,99 euro mensili.

Nello specifico, è possibile scegliere il device da aggiungere gratuitamente al canone mensile. Con finanziamento non è previsto alcun anticipo.

Gli smartphone compatibili con questa promo sono i seguenti:

Samsung Galaxy A22 5G : è lo smartphone mid-range di Samsung con chipset octa-core Dimensity 700 di Mediatek . Il telefono ha 64 Giga di memoria interna (espandibile con microSD ) e 4 Giga di memoria RAM . Il device in questione è dotato di una tripla camera sul retro da 48 + 5 + 2 Megapixel ed una batteria capiente da 5000 mAh .

: è lo smartphone mid-range di Samsung con chipset octa-core . Il telefono ha di (espandibile con ) e di memoria . Il device in questione è dotato di una tripla camera sul retro da 48 + 5 + 2 Megapixel ed una batteria capiente da . Xiaomi Redmi Note 10 5G : questo device è davvero molto interessante perché dotato di default di una ROM da 128 Giga ed una RAM sempre da 4GB . Il processore è lo stesso visto nel telefono precedente. Anche la fotocamera è molto simile solo che in questo caso è in grado di registrare video in 4K. La batteria è sempre da 5000 mAh .

: questo device è davvero molto interessante perché dotato di default di una da ed una sempre da . Il processore è lo stesso visto nel telefono precedente. Anche la fotocamera è molto simile solo che in questo caso è in grado di registrare video in 4K. La batteria è sempre da . TCL 20R 5G 128GB: lo smartphone in questione ha sempre 128 Giga di memoria interna disponibile e 4 Giga di RAM. In questo caso la UI è praticamente uguale a quella stock. TCL, infatti, non propone un'interfaccia grafica proprietaria cosa che invece troviamo nel device Samsung e Xiaomi che abbiamo visto sopra. Il comparto fotografico, anche in questo caso, è molto simile ai telefoni che abbiamo visto poco fa. Mentre la batteria è di 4500 mAh.

