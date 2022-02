Windows 11 Pro: internet e account Microsoft obbligatori per il primo avvio

Con un post pubblicato sul blog ufficiale di Windows Insider, Microsoft ha confermato le indiscrezioni annunciando che la configurazione iniziale di Windows 11 Pro richiederà una connessione ad internet obbligatoria e l'utilizzo di un account Microsoft. Sebbene gli utenti sperassero diversamente, non è una gran sorpresa: è una modifica che rispecchia le modifiche aggiunte a Windows 11 Home lo scorso anno. In parole povere, non si potrà sfruttare l'accesso ad un account utente locale per aggirare l'ostacolo.

Cosa servirà per attivare Windows 11 Pro: internet e account Microsoft a portata di “mano”

Sul blog post di Windows Insider si legge:

“Similmente a Windows 11 Home Edition, Windows 11 Pro Edition adesso richiede la connettività internet solo durante la configurazione iniziale del dispositivo. Se scegli di configurare un device per uso personale, sarà richiesto anche un account Microsoft“.

La modifica è in fase di test e verrà implementata nei prossimi mesi. Finora, come si diceva in apertura di questo articolo, gli utenti erano in grado di evitare l'”ostacolo” disconnettendo il PC da internet durante l'installazione e affidandosi alla creazione di un momentaneo utente locale per completare la prima configurazione.

In molti preferiscono agire in questo modo anche per evitare la raccolta di dati che avverrebbe invece con l'utilizzo del proprio account Microsoft.

Un requisito che tuttavia presto diventerà obbligatorio: non è chiaro al momento quando la modifica diventerà effettiva per tutti, ma è certo che in futuro per le nuove installazioni di Windows 11 Pro sarà obbligatorio dotarsi di un account Microsoft e soprattutto non disconnettere il PC da internet.