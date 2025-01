Windows 11: arriva l'integrazione tra iPhone e il menu Start

Tramite un post pubblicato sul blog Windows Insider, Microsoft ha annunciato l’integrazione tra il menu Start di Windows 11 e iPhone, a distanza di un anno dalla compatibilità con gli smartphone Android. La nuova funzionalità consentirà ai possessori di un iPhone di condividere più facilmente file tra il telefono e un computer con a bordo l’ultima versione del sistema operativo della casa di Redmond.

Ecco una delle prime immagini condivise da Microsoft riguarda all’ultima feature annunciata nelle scorse ore.

Entrando più nello specifico, Microsoft ha spiegato che gli utenti in possesso di un iPhone potranno ora accedere alle funzionalità del loro telefono direttamente dal menu Start del PC. Saranno in grado ad esempio di vedere lo stato della batteria e della connettività, accedere ai messaggi e alle chiamate, nonché di tenere traccia delle ultime attività svolte.

Insomma, tutto ciò che già da un anno gli utenti Android fanno con il loro smartphone grazie alla stessa feature legata al menu Start di Windows 11.

Al momento la nuova funzionalità è disponibile nei canali Dev e Beta del programma Windows Insider. Per utilizzarla occorrono:

Windows 11 Insider Preview Build 4805 o versione superiore per chi ha scelto il canale Beta

o versione superiore per chi ha scelto il Windows 11 Insider Preview Build 26120.3000 o versione superiore per chi invece ha selezionato il canale Dev

o versione superiore per chi invece ha selezionato il Phone Link aggiornato alla versione 1.24121.30.0 o superiore

aggiornato alla versione o superiore PC con account Microsoft e supporto alla connettività Bluetooth LE

Va da sé che si tratta di una funzione attesa da tempo dagli utenti iPhone, rimasti esclusi per tutto il 2024 dalla stessa feature che ha consentito ai possessori di uno smartphone Android una migliore esperienza di utilizzo con il loro PC Windows. In attesa che arrivi ufficialmente con uno dei prossimi aggiornamenti, l’integrazione tra iPhone e il menu Start potrebbe dunque aumentare – anche in modo significativo – l’interesse di chi possiede un iPhone verso i PC Windows, con quest’ultimi che puntano ad essere anno dopo anno un’alternativa sempre più credibile all’ecosistema Mac.