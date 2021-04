WINDAY con il regalo di oggi mette a disposizione un interessante coupon per i clienti iscritti al programma fedeltà di WINDTRE.

WINDAY: coupon Adidas in regalo

Nella giornata di oggi grazie al programma WINDAY i clienti WINDTRE hanno la possibilità di vincere un gradito codice sconto da utilizzare per gli acquisti su adidas.it.

Il regalo odierno è disponibile sia per i clienti privati che per quelli possessori di Partita Iva, in entrambi i casi devono essere iscritti al programma per poter ricevere i premi disponibili ogni giorno della settimana.

Il coupon offerto ai clienti WINDTRE è pari al 30% di sconto e come la maggior parte dei codici promozionali non è cumulabile e può prevedere delle eccezioni. Per redimere il codice basterà accedere all’app nella sezione WINDAY ed una volta ottenuto il coupon, arriverà un SMS informativo di questo tipo:

Vai su www.adidas.it e usa il codice XXXX-XXXX-XXXX-XXXX per ottenere lo sconto del 30%. Offerta valida fino al 02/05/21.

Come potete vedere dal messaggio il coupon ha una scadenza ben precisa e può essere utilizzato solo una volta.

Come funziona il meccanismo?

L’iniziativa WINDAY offre ogni giorno premi e sorprese ai clienti WINDTRE iscritti al programma gratuito. Oltre agli sconti su alcuni prodotti e marchi partner, è possibile anche selezionare una vasta gamma di film gratuiti nella piattaforma Chili.

