Wind Tre non molla e torna alla carica con l'offerta da 6,99€, in due versioni

Wind Tre, in questi giorni, sta proponendo una novità interessante per i nuovi clienti che provengono da operatori virtuali come Lyca Mobile e altri MVNO.

Nei negozi aderenti, è disponibile la nuova offerta Wind Tre GO 150 S 5G, pensata per chi cerca un piano completo con un occhio attento al portafoglio. Il costo mensile è di 6,99 euro, con addebito su credito residuo e un costo di attivazione pari a 9,99 euro.

Cosa comprende l’offerta Wind Tre GO 150 S 5G

L’offerta Wind Tre GO 150 S 5G include minuti illimitati verso numeri nazionali fissi e mobili, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 GB di traffico internet mobile in 5G . Questa proposta è riservata esclusivamente ai clienti che effettuano la portabilità del numero da una lista specifica di operatori virtuali, tra cui spiccano nomi come Digi Mobil, Enegan, Tiscali, WithU e Wings Mobile, ma escludendo alcuni concorrenti come Kena, Ho Mobile e Very Mobile.

L’offerta è disponibile anche in versione Easy Pay

In parallelo, la compagnia ha anche rivisto un’altra offerta simile, ribattezzandola Wind Tre GO 150 S 5G Easy Pay (precedentemente nota come GO 150 XS 5G Easy Pay). Anche questa proposta offre gli stessi contenuti al prezzo di 6,99 euro al mese, ma con un metodo di pagamento automatico tramite Easy Pay. In questo caso, il costo di attivazione è di 49,99 euro, ma può essere ridotto a 9,99 euro all’attivazione, con il resto suddiviso in 24 rate mensili se si sceglie di mantenere l’offerta attiva per due anni. Durante il periodo di rateizzazione, viene applicato uno sconto sul canone mensile corrispondente alla rata del costo di attivazione, rendendo di fatto il costo effettivo dei primi 24 mesi pari a 6,99 euro al mese.

Se il cliente decidesse di recedere prima della scadenza dei 24 mesi, sarà necessario saldare le rate residue del costo di attivazione, a meno che non abbia già optato per il pagamento anticipato dell’intero importo. Entrambe le offerte Wind Tre sono valide solo con portabilità da operatori specifici: la differenza principale sta quindi nel metodo di pagamento.