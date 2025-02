Wind Tre stuzzica i suoi clienti proponendo l'offerta con Giga illimitati

In questi giorni, alcuni clienti selezionati di Wind Tre stanno ricevendo un SMS che propone l’offerta MIA Unlimited 200: una delle opzioni più interessanti della gamma MIA Unlimited.

Questa promozione di Wind Tre include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 500 SMS e 200 Giga di traffico internet mobile in 5G Full Speed.

Il dettaglio più importante dell’offerta Wind Tre MIA Unlimited 200 è che, al termine dei 200 Giga, la navigazione prosegue senza limiti ma con una velocità ridotta a 10 Mbps. Come detto, questo piano tariffario è parte di una campagna mirata e non risulta disponibile per tutti, ma solo per alcuni già clienti scelti direttamente dall’operatore.

Come attivare l’offerta Wind Tre MIA Unlimited 200

Bisogna precisare che, oltre all’offerta Wind Tre MIA Unlimited 200, l’operatore propone anche le versioni MIA Unlimited 100 e MIA Unlimited 250, tutte caratterizzate da Giga Full Speed e con prezzi che partono da 9,99 euro al mese.

Ma tornando in particolare all’offerta MIA Unlimited 200, quest’ultima viene proposta con un prezzo che varia in base al profilo del cliente, a partire da 9,99 euro fino a un massimo di 11,99 euro al mese. Alcuni utenti selezionati ricevono l’SMS con un costo di 11,99 euro, ma l’importo è personalizzato e può cambiare in base alle politiche commerciali di Wind Tre.

Per sottoscrivere l’offerta, i clienti Wind Tre che ricevono l’SMS devono rispondere con il testo “OKMIAUNL200” entro quattro giorni dal ricevimento del messaggio. L’attivazione prevede un costo di 2,99 euro, anche questo personalizzato e talvolta azzerato. L’addebito può avvenire su credito residuo o tramite Easy Pay, che consente il pagamento automatico tramite carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate.

Un aspetto interessante riguarda proprio le modalità di pagamento. I clienti che attualmente utilizzano il credito residuo possono scegliere sia questa opzione e sia l’alternativa Easy Pay, mentre chi ha già attivato Easy Pay può solo rinnovare utilizzando questa modalità. Ad ogni modo, la possibilità di proseguire la navigazione online anche al termine dei 200 Giga previsti è sicuramente l’aspetto di maggior richiamo di questa offerta Wind Tre.