Wind Tre prova il colpaccio: nuova offerta con minuti, sms e 250GB a 4,99€

Wind Tre ha da poco lanciato un’offerta che potrebbe far girare la testa a chiunque cerchi un piano tariffario con tanti Giga ma a bassissimo prezzo.

Stiamo parlando dell’offerta Wind Tre GO 250 XXS 5G: come suggerisce il nome, questa promozione porta con sé ben 250 Giga di traffico dati in 5G al prezzo stracciato di 4,99 euro al mese. Non vanno poi dimenticati i minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre ai 50 SMS inclusi. Inoltre, non sono previsti costi di attivazione per la versione con pagamento su credito residuo.

Come attivare l’offerta Wind Tre GO 250 XXS 5G

Questa tariffa di Wind Tre è riservata agli ex clienti che hanno ricevuto l’SMS promozionale e, in alcuni casi, la scadenza è fissata al prossimo 30 marzo, potendo procedere direttamente con l’attivazione online tramite il link fornito nel messaggio. Un’iniziativa che punta chiaramente a riavere quegli utenti che ora sono impegnati con altre compagnie.

La generosa combinazione tra minuti, SMS e Giga con un prezzo mensile super contenuto rende l’offerta Wind Tre GO 250 XXS 5G una delle più aggressive sul mercato in questo momento. Scegliendo di attivare questa tariffa sarà necessario effettuare la portabilità del proprio numero da un altro operatore, potendo anche decidere tra due modalità di pagamento: la classica ricarica, senza alcun vincolo, oppure l’addebito automatico con la formula Easy Pay.

Questa seconda opzione, sempre a 4,99 euro al mese, prevede però un costo di attivazione di 49,99 euro che può essere pagato in un’unica soluzione o rateizzato in 24 mesi. Una differenza non da poco rispetto alla versione base, dove invece non ci sono spese iniziali oltre al primo mese di servizio. Tenendo conto del fatto che molte offerte simili partano da almeno 7-8 euro al mese, Wind Tre ha predisposto un’alternativa che non può certo passare inosservata considerando i vantaggi inclusi, in termini economici e non solo.