Vodafone picchia duro con questa imperdibile offerta da 6,99 euro

In questi giorni, Vodafone Italia sta continuando ad inviare SMS promozionali ai suoi ex clienti, offrendo loro la possibilità di tornare con l’offerta Vodafone Silver a soli 6,99 euro al mese.

Questa proposta, rivolta a coloro che hanno lasciato l’operatore per rivolgersi ad altre compagnie, pur mantenendo il consenso a ricevere comunicazioni commerciali, rientra nella strategia winback che Vodafone porta avanti da tempo. L’obiettivo è convincere i vecchi clienti ad attivare una tariffa con contenuti vantaggiosi ad un prezzo estremamente competitivo.

Cosa comprende e come attivare l’offerta Vodafone Silver

Per accedere all’offerta Vodafone Silver è necessario ricevere l’SMS promozionale, che include un link per l’attivazione online o l’invito a recarsi in un negozio autorizzato. Ogni messaggio contiene una data di scadenza personalizzata, che varia in base all’utente. Ad esempio, alcuni potrebbero avere tempo fino al 1° aprile, mentre ad altri potrebbe essere concessa una finestra temporale diversa. Una volta cliccato sul link, il cliente dovrà inserire il proprio numero di telefono per ricevere un codice di conferma, necessario per completare l’ordine della SIM (senza costi di spedizione).

L’offerta Vodafone Silver include 100 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre a chiamate verso numeri Vodafone in Romania. Sono inoltre previsti 300 minuti verso una selezione di Paesi internazionali, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia e molti altri, e 100 minuti verso destinazioni come Turchia, Egitto e Venezuela. Gli SMS illimitati verso i numeri nazionali completano il pacchetto.

Per quanto riguarda i costi, oltre ai 6,99 euro mensili, è prevista una spesa iniziale di 9 euro, che comprende il costo di attivazione di 2,01 euro e il primo mese anticipato. Tuttavia, è possibile che ad alcuni clienti vengano proposte condizioni leggermente diverse. L’addebito avviene sul credito residuo o tramite il sistema Smart Pay, collegato a carta di credito o conto corrente. Maggiori informazioni, come sempre, sono disponibili sul sito ufficiale di Vodafone.