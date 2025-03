Wind Tre prende di mira Tim e Vodafone: stessa offerta ma in due versioni

Wind Tre ha deciso di ampliare la disponibilità della sua offerta operator attack GO Limited Edition 5G, inizialmente riservata solo a coloro che effettuavano la portabilità del numero da alcuni operatori specifici.

Ora, anche i nuovi clienti che desiderano richiedere un’altra numerazione possono usufruirne. Questa iniziativa, valida esclusivamente per le attivazioni online, offre due varianti della stessa offerta Wind Tre, differenziate per il metodo di pagamento ed il relativo costo mensile.

Come attivare l’offerta Wind Tre GO Limited Edition 5G

La prima opzione, denominata Wind Tre GO Limited Edition AutoPay, prevede un canone di 9,99 euro al mese con addebito automatico attraverso il servizio di Ricarica Automatica. In alternativa, è disponibile la versione standard Wind Tre GO Limited Edition, che ha un costo leggermente superiore pari a 10,99 euro al mese, con pagamento su credito residuo. Entrambe le formule includono minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e 150 Giga di traffico dati in 5G.

Come precisato all’inizio, fino a poco tempo fa questa promozione era accessibile esclusivamente a chi trasferiva il proprio numero da operatori come Tim, Kena, Vodafone e Ho Mobile. Con questa recente modifica, l’operatore ha deciso di estendere la possibilità di adesione anche a coloro che desiderano ottenere un nuovo numero, ampliando così la platea di potenziali clienti interessati. L’attivazione dell’offerta avviene tramite una pagina web dedicata, raggiungibile attraverso una campagna digitale dell’operatore.

Nel frattempo, in aggiunta alla promozione appena descritta, Wind Tre sta continuando a proporre le altre offerte della gamma GO Digital, senza alcun cambiamento nella rispettiva configurazione di prezzo e dati. Restano dunque disponibili soluzioni come Wind Tre GO 150 XS 5G Digital a 5,99 euro al mese, GO 150 5G Digital a 7,99 euro al mese, GO Unlimited 100 Digital a 9,99 euro al mese e GO Unlimited 100 Digital con incluso il servizio Più Sicuri Mobile a 10,98 euro al mese.