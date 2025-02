Wind Tre: non serve più il pagamento automatico per l'offerta da 7,99€

Wind Tre ha modificato le condizioni per sottoscrivere la sua offerta GO 150 5G Digital, introducendo una novità che potrebbe interessare molti utenti.

Fino a poco tempo fa, questa tariffa era disponibile solo nella sezione del sito di Wind Tre dedicata alle offerte di rete mobile, con due opzioni di pagamento: 7,99 euro al mese con ricarica automatica oppure 8,99 euro al mese con ricarica manuale.

Ora, invece, l’offerta Wind Tre GO 150 5G Digital a 7,99 euro è stata promossa in homepage con un banner dedicato e, soprattutto, è diventata attivabile anche senza Ricarica Automatica, permettendo ai clienti di addebitare il costo direttamente sul credito residuo.

Cosa prevede l’offerta Wind Tre GO 150 5G Digital

Stiamo parlando di un’offerta operator attack, riservata ai nuovi clienti Wind Tre che effettuano la portabilità del numero da determinati operatori concorrenti, come Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e altri MVNO. La promozione include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e 150 GB di traffico internet in 5G. Inoltre, il costo di attivazione è attualmente gratuito, anziché i soliti 9,99 euro una tantum.

C’è però un altro aspetto curioso da tenere in considerazione. Wind Tre ha reso disponibile anche una versione più economica dello stesso piano, la GO 150 XS 5G Digital, proposta a 5,99 euro al mese con le stesse caratteristiche dell’offerta a 7,99 euro. Anche in questo caso, il servizio di Ricarica Automatica è opzionale, permettendo agli utenti di scegliere se addebitare il costo mensile sul credito residuo o attivare il rinnovo automatico. Questa versione è accessibile tramite una pagina dedicata sul sito Wind Tre, spesso promossa attraverso campagne digitali.

Con queste novità, Wind Tre prova in tutti i modi ad attirare nuovi clienti, soprattutto quelli provenienti da operatori virtuali o con offerte low cost, offrendo un mix di convenienza e flessibilità. La possibilità di evitare la Ricarica Automatica, in particolare, potrebbe essere un punto a favore per i nuovi clienti Wind Tre che preferiscono mantenere il controllo completo sulle loro spese.