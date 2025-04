Wind Tre lancia la bomba: offerta con minuti, SMS e 200 Giga a soli 4,99€

Wind Tre ha avviato una nuova campagna promozionale via SMS, rivolta ad alcuni ex clienti della sua rete mobile, passati ad un altro operatore della concorrenza.

L’iniziativa punta a riconquistare gli utenti proponendo l’offerta Wind Tre GO 200 XXS 5G, che combina minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e un generoso pacchetto di 200 Giga in 5G, il tutto ad un prezzo mensile di 4,99 euro.

Come attivare l’offerta Wind Tre GO 200 XXS 5G

La proposta di Wind Tre si declina in due versioni: una con addebito su credito residuo e l’altra con pagamento automatico tramite Easy Pay. Nel primo caso, l’attivazione è gratuita e non comporta alcun vincolo contrattuale. Per chi invece dovesse preferire la modalità Easy Pay, il costo di attivazione sarebbe pari a 49,99 euro, con possibilità di dilazionarlo in 24 rate mensili da 2,08 euro ciascuna. Il cliente beneficerà di uno sconto mensile sull’offerta di Wind Tre per l’intero periodo del pagamento rateale, rendendo di fatto l’attivazione gratuita se l’offerta restasse attiva per i 24 mesi previsti. Tuttavia, in caso di recesso anticipato, le rate residue verrebbero addebitate in un’unica soluzione o distribuite nei mesi rimanenti.

L’SMS inviato da Wind Tre specifica che l’offerta può essere attivata entro il 16 aprile, ma questa scadenza è personalizzata per ogni destinatario. Chi riceve il messaggio può scegliere di recarsi in negozio per completare la procedura oppure attivare la suddetta tariffa online, tramite il link fornito nel testo. Con l’addebito su credito residuo, non solo l’attivazione è gratuita, ma anche la nuova SIM non ha costi aggiuntivi, con l’unica spesa iniziale rappresentata dal primo mese di servizio.

Questa strategia di marketing mira, ovviamente, ad incentivare il ritorno degli ex clienti, grazie ad un elevato rapporto qualità-prezzo ed alla massima flessibilità di scelta tra diverse modalità di pagamento. Per maggiori informazioni, anche relative agli altri piani telefonici disponibili, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Wind Tre.