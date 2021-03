Che succede ai sistemi Wind 3 e Very Mobile? Non funzionano le applicazioni, i sistemi di login dell’area clienti, i siti Web (funzionano a singhiozzi) e nemmeno i numeri di assistenza telefonica. Cosa sta succedendo?

AGGIORNAMENTO 9/3: siamo riusciti a sapere che, con ogni probabilità, il malfunzionamento è dovuto a un attacco hacker ai sistemi della compagnia. Da quel che abbiamo scoperto, sembra che quanto accaduto sia legato a un problema parecchio più ampio dovuto a delle vulnerabilità di Windows Exchange. Per adesso, non conosciamo ulteriori informazioni.

Wind 3 e Very Mobile: tutto down?

La rete telefonica funziona perfettamente, è bene specificarlo. Tuttavia, è impossibile accedere a tutti i servizi legati a Wind 3 e Very Mobile.

L’ipotesi più probabile è quella di una mega manutenzione interna ai sistemi informatici, che porta come conseguenza principale l’impossibilità di utilizzare i servizi degli operatori telefonici. Un malfunzionamento che dovrebbe essere temporaneo, ma che per il momento crea non poche difficoltà agli utenti.

Ci riserviamo di aggiornare l’articolo in caso di novità in merito. Intanto, se dovessi riscontrare problemi durante l’utilizzo delle piattaforme di Wind Tre o Very Mobile, sappi che non è solo un tuo problema.

