Wimbledon 2022: come vedere le semifinali in streaming gratis

Continuano le sfide nel torneo di tennis più importante al mondo, Wimbledon 2022. Causa Covid-19 non sono mancate le sorprese, per l’Italia sicuramente brutte. Infatti, nel corso degli eventi alcuni giocatori risultati positivi si sono dovuti ritirare, come il nostro Matteo Berrettini.

Nonostante ciò, e sicuramente con un po’ di amaro in bocca, abbiamo continuato ad assistere a grandi match sia per quanto riguarda la categoria maschile che per quella femminile. Insomma, una settimana dedicata interamente al tennis e alle emozioni che questo sport è in grado di dare.

Ora però ci stiamo avvicinando alle tanto attese semifinali che decreteranno chi si sfiderà in finale. Giovedì 7 e venerdì 8 luglio potremo assistere alle semifinali di Wimbledon 2022. Ovviamente si tratta di due appuntamenti imperdibili. Ma come possiamo vederli in streaming soprattutto se siamo in vacanza e quindi lontani da casa?

La soluzione è ExpressVPN che permette a chiunque di potersi collegare a un server italiano e gustarsi così tutti i match di Wimbledon 2022 e, in questo caso, le semifinali. Se ti trovi all’estero potrai quindi vedere la due giorni di semifinali senza problemi grazie a questa VPN.

Dovrai solo scaricarla, installarla sul dispositivo dal quale hai deciso di guardare Wimbledon e collegarti a un server italiano ottimizzato per lo streaming. In questo modo avrai accesso da qualsiasi luogo alle piattaforme che trasmettono l’evento online. Ma attenzione, perché se ti accontenti dell’inglese potrai vederlo gratis.

Wimbledon 2022: le semifinali in streaming gratis

Wimbledon 2022 è il più importante e seguito torneo di tennis al mondo. È un evento internazionale che attrae milioni di sportivi appassionati. Emozionante, avvincente e sicuramente ben realizzato, merita davvero la pena di essere visto.

Ma come possiamo vedere Wimbledon 2022 in streaming? In Italia i diritti sono di Sky. Quindi dovrai avere un abbonamento attivo con la Pay TV pacchetto Sport, ovviamente. In questo modo potrai accedervi in streaming grazie a Sky Go, l’app che ti permette di accedere ai tuoi contenuti ovunque tu sia.

Altrimenti, un’altra soluzione è NOW TV. Si tratta della piattaforma di streaming gestita sempre da Sky. A seconda del pacchetto attivato avrai accesso a film, serie TV, documentari, contenuti esclusivi Sky e anche lo sport.

Nondimeno, è possibile vedere le semifinali di Wimbledon 2022 gratis in streaming tramite iPLAYERBBC. Il servizio è attivo nel Regno Unito, ma con una buona VPN potrete collegarvi a un server di quella zona e così accedere a tutti i contenuti di questa piattaforma.

Per farlo ti basterà installare sul tuo dispositivo ExpressVPN che presenta due vantaggi fondamentali. Primo, la possibilità di accedere a siti Web e piattaforme di streaming in tutto il mondo e da qualunque luogo. Secondo, una protezione a 360° che rende la tua navigazione anonima e a prova di tracker.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.