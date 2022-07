Wimbledon 2022: come vedere le finali in streaming gratis

Wimbledon 2022 prosegue con tanti giocatori che hanno goduto di vittorie e sopportato sconfitte, ma nonostante le delusioni rimane sempre avvincente. Non per altro è il torneo di tennis più importante al mondo seguito da milioni di appassionati di questo sport incredibile.

Bisogna ammettere che alcune sorprese non le abbiamo molto gradite. Vogliamo parlare del ritiro forzato di Matteo Berrettini causa Covid-19? Eravamo tutti in attesa di assistere al match contro il cileno Cristian Garin quando è arrivata la notizia della sua positività.

Nonostante questo evento abbia lasciato un po’ di amaro in bocca agli italiani, Wimbledon 2022 è stato e sarà sempre incredibile. Ora ci aspettano le finali sia per la categoria maschile che per quella femminile.

Gli appuntamenti sono sabato 9 e domenica 10 luglio 2022. La cosa interessante è che sarà possibile guardarle gratis in streaming. Come? Installando ExpressVPN potrete accedere ai contenuti della piattaforma inglese iPLAYERBBC.

Per farlo dovrai installare questa VPN sul dispositivo dal quale vuoi vedere Wimbledon 2022. Poi una volta attivata, accedere a un server in Inghilterra tra quelli disponibili e ottimizzati per lo streaming. Da quel momento collegandoti a iPLAYERBBC avrai accesso alle finali senza problemi.

Wimbledon 2022: le finali sono gratis in streaming

Hai capito proprio bene, le finali di Wimbledon 2022 sono gratis in streaming grazie a iPLAYERBBC. Tuttavia dovrai accontentarti di vederle in inglese e non in italiano. Se questo ti disturba perché vorresti godertele nella tua lingua, l’unica soluzione è abbonarti a uno di questi servizi:

, l’applicazione che ti permette di gestire in portabilità l’abbonamento attivo con Sky; NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky con contenuti esclusivi tra cui film, serie TV, documentari e anche lo sport.

Altrimenti, come anticipato in precedenza, collegandosi a iPLAYERBBC avrai accesso alle finali di Wimbledon 2022 gratis, senza dover spendere un centesimo, ma in inglese. Per farlo dovrai attivare ExpressVPN.

Questa VPN ti permetterà di collegarti a un suo server posizionato nel Regno Unito. Ce ne sono diversi, ma ti consigliamo di selezionare quello ottimizzato per lo streaming. In questo modo la piattaforma della BBC riconoscerà che ti stai collegando dal Paese nonostante ti trovi in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.