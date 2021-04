Sei in cerca di un fitness tracker? Quello prodotto da Wilful è oggi in offerta su Amazon a soli 17,99€. Il ribasso del 26% viene reso ulteriormente conveniente da un coupon del 10%. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Ricorda: spunta la casella del coupon per ottenere l’extra sconto in carrello.

Willful: il fitness tracker semplice e funzionale

Il design lineare e semplice rende il fiteness tracker di Willful aggraziato e adatto sia ai polsi maschili che femminili. Nella sua colorazione Nera acquista un tocco di eleganza in più.

Grazie al suo display di forma allungata, il wearable è in grado di mostrare un numero esiguo d’informazioni. Il pannello ha un’ampiezza di 0,96 pollici e ovviamente è a colori per una resa ottimale.

I vari sensori implementati al suo interno consentono all’utilizzatore di riceve analisi sui parametri del benessere. È presente un cardiofrequenzimento per tenere la salute cardiaca sotto controllo. Non sono da meno il monitoraggio del sonno e i promemoria per la sedentarietà.

Per quanto riguarda il lato fiteness, invece, il dispositivo vanta 14 modalità preinstallate con cui analizzare le proprie performance. Tra queste è presente anche il nuoto visto che l’orologio vanta una certificazione IP68 e può essere utilizzato in acqua.

Non manca il GPS per rilevazioni accurate e precise.

Oltre a essere un perfetto assistente sportivo, lo smartwatch vanta anche un sistema di notifiche con cui rimanere sempre aggiornati sui messaggi e molto altro ancora.

È compatibile con le versione Android 4.4 e superiori e iOS 8.1 e successive.

Puoi acquistare il fitness tracker Willful a soli 17,99€ su Amazon nella colorazione Nera. Acquistalo oggi e ricevilo in tempi brevi. Le spedizioni sono gratuite per i membri Prime. Ricorda di spuntare la casella del coupon per ottenere l’extra sconto. La promozione ha validità fino al 30 aprile 2021 salvo esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch