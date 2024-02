WiFi POTENTE e OVUNQUE con AVM FRITZ!Repeater 600: sconto 40% (29€)

L’eccellente ripetitore WiFi AVM FRITZ!Repeater 600 è il dispositivo che ti serve per portare la connessione senza fili praticamente ovunque desideri e in modo potente e stabile. Un prodotto di altissima qualità, realizzato da un brand leader nel settore, che adesso puoi portare a casa a prezzo piccolissimo da Amazon.

Infatti, approfittando dello sconto del 40% te l’accaparri a 29€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, ma sii veloce: la disponibilità è limitatissima.

Con la sua copertura a lungo raggio, da 2,4 Ghz, sarà il dispositivo perfetto per portare la connessione fino a 600 Mb/s in ogni angolo della casa. Facilissimo da configurare, è assolutamente universale e può essere abbinato a qualsiasi router WiFi in tuo possesso, a rescindere dalla marca. Anche l’abbinamento dei dispositivi non potrebbe essere più facile: puoi inserire la password oppure usare il comodissimo tasto WPS.

I prodotti Fritz!, proprio perché di qualità particolarmente elevata, hanno normalmente un prezzo decisamente più elevato. Per questo motivo, non approfittare della promozione in corso su Amazon sarebbe un vero peccato.

Completa al volo il tuo ordine per avere questo eccellente ripetitore di segnale WiFi a 29,99€ appena, godendo di uno sconto spettacolare del 40%. Lo ricevi in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai fare in fretta: si tratta di una opportunità a tempo limitato.

