WiFi per la casa smart PERFETTO? Ci pensa Xiaomi con 21€

Questo eccezionale router di Xiaomi, bellissimo nel design, è perfetto per tutti i tuoi dispositivi di smart home. Connessione 2,4Ghz a lungo raggio – o 5Ghz più potente – e fino a 64 dispositivi collegati contemporaneamente. Un prodotto utile, super semplice da usare e perfettamente controllabile tramite l’applicazione per smartphone.

Con le promozioni Amazon del momento, fai un ottimo affare e lo porti a casa a 21€ appena. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

WiFi per la casa smart: il router di Xiaomi è in gran sconto

Un prodotto super semplice da usare. In un attimo, lo colleghi al tuo modem e lo configuri sfruttando l’applicazione per Android e iOS. A quel punto, sei pronto: abbina tutti i tuoi dispositivi della casa smart e non preoccuparti della copertura. Infatti, le sue 4 antenne permettono alla connessione 2,4Ghz di arrivare a coprire un raggio particolarmente lungo.

Stabilità, connessione fluida e possibilità di sfruttare i tuoi device senza ritardi o problemi. Naturalmente, si tratta della soluzione perfetta anche per collegare smartphone, tablet e PC: non manca il supporto alla connessione 5Ghz per avere ancora più velocità. Impossibile non sottolineare il supporto che arriva a 64 dispositivi.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon e dai nuova linfa al WiFi di casa. Il router di Xiaomi a 21€ appena è un regalo: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, disponibilità in promozione limitata.

