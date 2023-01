WiFi lento e instabile? Affidati a Xiaomi: 12€ e RISOLVI (sconto top Amazon)

Nella stragrande maggioranza dei casi, se il WiFi è lento o instabile, è perché il il tuo router – da solo – non riesci e coprire l’intera area di casa (o dell’ufficio). Magari è posizionato in salotto, e nella tua camera – che si trova decisamente più distante – non riesci a navigare come vorresti.

Per fortuna, in questi casi il problema è risolvibile molto facilmente. Infatti, è sufficiente puntare su un buon ripetitore di segnale. Per raggiungere l’obiettivo, non è necessario investire un patrimonio, anzi: basta saper scegliere, puntando su prodotti in sconto di alta qualità. Ad esempio, l’eccellente Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro è una validissima soluzione. Super facile da installare, e dotato di doppia antenna, incrementerà immediatamente la copertura del segnale wireless, permettendoti di godere di una rete stabile anche a parecchia distanza dal modem.

Approfittando di uno sconto Amazon a tempo super limitato, puoi portarlo a casa a 12,90€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite. Tutto quello che devi fare per approfittarne è completare l’ordine al volo. Spedizioni veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime, disponibilità super limitata.

WiFi subito più stabile con il ripetitore Xiaomi in gran sconto

Super facile da installare, basta collegarlo alla corrente elettrica, avendo cura di farlo nel punto in cui la connessione senza fili inizia a tentennare. Dopodiché, basterà lasciarsi guidare dall’applicazione per smartphone Android e iOS: completerai l’operazione in pochissimi secondi. Da quel momento in poi, basterà collegarsi alla rete creata dal ripetitore per godere di una connessione molto più stabile e soddisfacente.

Complice il prezzo super compatto, puoi pensare – se la tua abitazione è molto grande – di acquistare più di un ripetitore WiFi di Xiaomi, così da coprire alla perfezione anche zone più ampie. Inoltre, a ogni dispositivo puoi collegare fino a ben 64 dispositivi: l’ideale – ad esempio – per chi possiede molti oggetti per la casa smart. Complice il supporto alla rete 2,4Ghz non ci saranno problemi di connessione.

Insomma, un prodotto pieno di vantaggi, pronto a risolvere i fastidiosissimi problemi legati alla rete wireless che funziona male. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 12€ circa appena da Amazon. Lo prendi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.