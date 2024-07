WiFi Extender by Xiaomi a MENO di 10€ solo OGGI sul Mi Store

Vuoi assicurarti un segnale potente e stabile in tutta casa per connettere i tuoi dispositivi senza problemi? Scegli il WiFi Extender di Xiaomi! In questo momento il prezzo è davvero folle. Acquistalo a soli 9,99€, invece di 12,99€. Un’ottima soluzione per diffondere il segnale WiFi del modem o del router.

In questo modo riesci ad abbattere tutto ciò che indebolisce la qualità della connessione e puoi raggiungere zone molto distanti. Acquistane più di uno per integrare tutta casa e anche il giardino. Si tratta di un’ottima promozione per migliorare la qualità della tua vita connessa.

WiFi Extender Xiaomi: antenne esterne potenti

Il WiFi Extender di Xiaomi è la scelta perfetta per avere una copertura di segnale migliorata. Grazie alle due antenne esterne raggiungi un livello di segnale elevato per una rete WiFi di qualità anche nelle zone più lontane o in quelle stanze dove le pareti sono molto spesse.

Con una velocità di trasmissione fino a 300 Mbps velocizzi notevolmente la tua esperienza connessa, soprattutto quando si tratta di gaming e streaming. Questo apparecchio supporta la connessione contemporanea di 16 dispositivi. Così puoi collegare tutti i device di casa senza problemi.

Grazie alla sua configurazione semplice e immediata devi solo collegarlo a una presa di corrente e avviare la configurazione con il tuo modem o router. In un attimo è già in funzione. Acquistalo adesso a soli 9,99€, invece di 12,99€.