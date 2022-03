Wi-Fi debole? Bastano 10€ per questo ripetitore Xiaomi

Se la connessione Wi-Fi di casa risulta debole e lenta, potrebbe essere tutta colpa del router, che non garantisce un'adeguata copertura di rete. Per risolvere il problema basta acquistare un ripetitore Wi-Fi come questo Xiaomi Mi Range Extender Pro, che amplifica il segnale ed aumenta la copertura internet per soli 10,99€.

Molto spesso le connessioni domestiche sono affidate a modem router tutt'altro che potenti, soluzioni economiche che non consentono di sfruttare al massimo le potenzialità della propria rete. In prossimità del router c'è un ottimo segnale, ma spesso basta allontanarsi di una decina di metri per ricevere un Wi-Fi molto più debole e – di conseguenza – una rete meno prestante.

Wi-Fi in tutta la casa

Per ovviare a questo problema basta un ripetitore di segnale, posizionato in un punto strategico e in grado di coprire le zone più remote della casa. Questo modello Xiaomi è molto economico ma è più che sufficiente per amplificare il segnale Wi-Fi di casa ed è piuttosto semplice da installare. Una volta estratto dalla confezione, basterà applicare il range extender ad una presa a muro ed effettuare l'abbinamento con il router, in pochi secondi il sistema è configurato e pronto a migliorare le prestazioni del Wi-Fi.

Questa versione dello Xiaomi Mi Range Extender Pro raggiunge fino a 300Mbps di velocità di trasferimento dati, un parametro più che sufficiente per la maggior parte delle connissioni, fibra compresa. Inoltre, questo accessorio ha un design minimale e molto compatto, perfetto per integrarsi in arredamenti di ogni genere.

Oggi il ripetitore di segnale Xiaomi Mi Range Extender Pro è disponibile in offerta su Amazon a soli 10,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.