Whee: la nuova app di ByteDance somiglia a Instagram e BeReal

Senza un vero annuncio, nei giorni scorsi ByteDance (la realtà cinese che già controlla TikTok) ha lanciato una nuova applicazione: si chiama Whee ed è un altro social network. La versione Android è già disponibile su Google Play, ma il download non risulta ancora disponibile in via ufficiale dall’Italia, così come in molti altri paesi. Ecco la descrizione fornita.

Whee è una nuova app social creata per mantenere i contatti con gli amici più cari condividendo momenti spontanei della tua vita. Scatta e condividi foto di vita reale che solo i tuoi amici possono vedere, per mostrare la tua autenticità. Whee è il posto ideale per condividere momenti di vita con i migliori amici.

Cos’è e come funziona Whee, il nuovo social di ByteDance

Ricorda qualcosa? Esatto: un mix tra Instagram e BeReal. Nelle immagini qui sotto è possibile dare uno sguardo all’interfaccia. Tutto è calibrato in modo da favorire l’interazione all’interno della propria cerchia di amici, con supporto ai commenti, ai like e alla messaggistica privata.

Lo sviluppatore è TikTok Pte, sussidiaria del gruppo cinese già responsabile della piattaforma più frequentata dalla Generazione Z. Come anticipato, Whee è al momento disponibile solo in pochi territori. Nell’elenco non è presente l’Italia, così come gli Stati Uniti. Provando ad accedere dal nostro paese (il download è possibile attraverso APK Mirror) compare un messaggio di errore e nemmeno farlo con un indirizzo IP fittizio, attraverso una VPN, sembra efficace per aggirare il blocco.

Non è la prima iniziativa di questo tipo messa in campo da ByteDance. Solo pochi mesi fa, in aprile, la società cinese ha lanciato su Android e iOS un’altra applicazione, chiamata TikTok Notes e da tutti etichettata come un rivale (clone) di Instagram.

Un clone di Instagram e BeReal per TikTok?

Se a lungo abbiamo discusso delle novità introdotte da Instagram e dalle altre piattaforme tradizionali come tentativi di replicare le caratteristiche più forti di TikTok, la situazione sembra in qualche modo essersi capovolta.

Questo nuovo social network riprende l’interfaccia di Instagram e le modalità di condivisione sperimentate da BeReal (appena acquisita dalla società francese Voodoo). Il successo è tutt’altro che scontato.

Potrà forse tornare utile a ByteDance per diversificare la propria offerta, in vista dello scontro in tribunale negli USA che potrebbe forzare il gruppo cinese a cedere il controllo di TikTok oltreoceano?