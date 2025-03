WhatsApp Web cambia look: arriva un'interfaccia grafica tutta nuova

WhatsApp continua a lavorare su una maggiore ottimizzazione del servizio, introducendo un aggiornamento grafico per il client web che punta ad offrire un’esperienza d’uso più moderna ed in linea con le tendenze attuali.

Questa revisione estetica, in fase di distribuzione a livello globale su WhatsApp Web, offre un’interfaccia rinnovata con un design più pulito e una palette cromatica migliorata, senza però modificare le funzionalità già esistenti.

Diamo uno sguardo alla nuova grafica di WhatsApp Web

Lo screenshot pubblicato da WABetaInfo ci permette di avere un’idea più chiara in merito alle novità estetiche apportate su WhatsApp Web:

Gli utenti che accedono alla versione più recente di WhatsApp Web potrebbero già notare alcuni cambiamenti visivi, tra cui un’interfaccia più raffinata con particolare predilezione per le tonalità scure. Il blu scuro dello sfondo, precedentemente impiegato, è stato sostituito da una sfumatura ancora più profonda, pensata per migliorare il contrasto e la leggibilità. Nonostante il restyling, tutte le funzionalità principali rimangono invariate: gli utenti potranno continuare ad inviare messaggi, condividere file, effettuare chiamate vocali e video senza alcuna interruzione o cambiamento nella disposizione degli elementi dell’interfaccia.

L’aggiornamento rientra in un piano più ampio di evoluzione del servizio, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso e garantire una navigazione più fluida. WhatsApp punta a mantenere il suo client web al passo con le moderne esigenze degli utenti, assicurando un’interfaccia semplice da consultare e visivamente più piacevole. Il nuovo design è attualmente disponibile per una selezione di utenti e verrà gradualmente esteso nelle prossime settimane. Non è necessario utilizzare la versione beta per ricevere l’aggiornamento, che sarà implementato automaticamente su WhatsApp Web.

Nel frattempo, vi ricordiamo che WhatsApp sta sviluppando anche altre soluzioni per sfruttare al massimo gli strumenti già disponibili: appena ieri, infatti, abbiamo parlato della possibilità di condividere musica da Spotify tramite gli aggiornamenti di stato.