WhatsApp: sarà ancora più facile vedere ciò che realmente ti interessa

Grazie all’ultima release beta di WhatsApp per iOS, ossia la versione 25.7.10.71 disponibile su TestFlight, è emersa una nuova funzionalità che permette di filtrare ciò che viene mostrato nella sezione degli “Aggiornamenti”.

Come mostrato in uno screenshot condiviso da WABetaInfo, alcuni beta tester possono già sperimentare questa opzione, che consente di personalizzare la visualizzazione dei contenuti nella relativa scheda. Gli utenti di WhatsApp hanno ora la possibilità di scegliere se mostrare solo gli aggiornamenti di stato, solo i canali o entrambi, ottenendo un maggiore controllo su ciò che viene proposto.

Quali sono le novità dell’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS

Attualmente, gli aggiornamenti di stato di WhatsApp vengono visualizzati in una lista orizzontale: una scelta di design che, sebbene permetta di vedere tutte le anteprime a colpo d’occhio, potrebbe risultare poco intuitiva per alcuni utenti. Con il nuovo filtro, chiunque preferisse tornare alla classica visualizzazione verticale, più comoda per scorrere rapidamente gli aggiornamenti, potrebbe farlo semplicemente spuntando l’opzione dedicata, ripristinando un’interfaccia più familiare e simile a quella delle versioni precedenti di WhatsApp.

D’altro canto, se l’interesse principale ricadesse sui canali a cui si è iscritti, sarebbe possibile filtrare la visualizzazione per escludere gli aggiornamenti di stato e concentrarsi esclusivamente sui contenuti preferiti. Questa flessibilità permette agli utenti di adattare la scheda degli “Aggiornamenti” di WhatsApp alle proprie esigenze, sia che vogliano continuare a monitorare gli stati di amici o familiari e sia per mantenere un focus più pulito sui canali. La possibilità di effettuare un rapido switch tra un tipo visualizzazione e l’altro rende l’esperienza d’uso ancora più intuitiva e meno caotica.

Come precisato all’inizio, la nuova funzionalità è attualmente disponibile per un numero limitato di beta tester che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp Beta per iOS tramite TestFlight, ma verrà gradualmente estesa ad un numero maggiore di utenti già nel corso dei prossimi giorni.