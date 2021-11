WhatsApp UWP per Windows: cosa cambia e cosa offre

La versione UWP di WhatsApp sbarca su Windows, finalmente. Una notizia che in molti aspettavano da tanto tempo è realtà: l'azienda lavora alla nuova applicazione da ormai più di due anni, ma quest'oggi è finalmente pronta per essere scaricata e installata su tutti i dispositivi minuti di Windows 10 e Windows 11.

Trattandosi di un'applicazione UWP ed essendo riscritta completamente da zero, quindi senza adattamenti o porting in Electron, offre un'esperienza di utilizzo grandemente superiore a quella finora disponibile sui computer.

Arriva la versione UWP di WhatsApp per Windows

Infatti, anche se in versione beta, l'applicazione di WhatsApp riduce al minimo i tempi di caricamento e si adatta alla perfezione alla piattaforma di Microsoft – presenta anche gli effetti acrylic in pieno stile Windows 11. Scaricando l'applicazione è possibile sfruttare le seguenti funzionalità:

supporto ai pannelli touch per scrivere e disegnare con la mano;

supporto alle notifiche in arrivo anche quando l'applicazione è chiusa;

tutti i pannelli presenti nelle Impostazioni per personalizzare il funzionamento dell'app, delle notifiche, dell'utilizzo della memoria e molto altro.

L'arrivo della versione UWP di WhatsApp per Windows, oltre alle novità descritte qualche riga più su, porta con sé alcune mancanze evidentemente dovute alla gioventù del progetto: non è possibile archiviare le chat, non ci sono gli aggiornamenti di stato, manca il supporto agli sticker e anche i temi dinamici sono assenti – è disponibile solo il tema chiaro.

Nonostante le piccole mancanze, però, l'applicazione è stabile e non sembra essere affetta da particolari problemi – chi vi scrive la utilizza da più o meno quattro ore e non ha mai sperimentato un crash, una indecisione o un bug.

Se siete soliti utilizzare WhatsApp Desktop e volete invece sfruttare una versione nativa al 100% e già pronta per Windows 11, potete scaricare la versione UWP di WhatsApp da questo link del Windows Store. Infine, sembra che WhatsApp stia anche lavorando sul rilascio dell'applicazione su Catalyst per macOS, ma non ci sono ancora ulteriori informazioni a riguardo.