WhatsApp: un'altra utilissima novità in arrivo per i messaggi vocali

WhatsApp non smette di riservare piacevoli sorprese che, di versione in versione, contribuiscono a migliorare nettamente l'esperienza di utilizzo. L'ultima novità in dirittura d'arrivo coinvolge direttamente i messaggi vocali.

Notevoli passi in avanti per i messaggi vocali di WhatsApp

Stando alle anticipazioni fornite da WABetaInfo, l'ascolto dei vocali su WhatsApp sarà ancora più pratico ed immediato. Fino a questo momento, tale operazione risultava possibile solo restando all'interno della chat in questione. Lo screenshot che condividiamo di seguito lascia presagire un gradito cambio di rotta:

A quanto pare, lo staff di WhatsApp starebbe lavorando per consentire l'ascolto dei messaggi vocali anche al di fuori della finestra relativa alla conversazione, potendo in questo modo consultare altre sezioni dell'app senza andare incontro alle ormai tipiche e spiacevoli interruzioni.

Potete infatti notare come, nella parte superiore dell'interfaccia, compaia un player dedicato per mezzo di cui sarà possibile mettere in pausa il messaggio vocale o eventualmente stopparlo del tutto. La novità appena descritta potrebbe essere disponibile già a partire dai prossimi aggiornamenti di WhatsApp.