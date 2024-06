WhatsApp, una nuova funzione aumenterà la privacy degli stati

WhatsApp sta per lanciare una nuova funzionalità che consentirà di gestire i propri aggiornamenti di stato in modo più efficiente: sarà infatti possibile scegliere a chi renderli visibili e a chi, invece, nasconderli nel momento in cui vengono condivisi.

La privacy verrà impostata ogni volta

Status privacy confirmation, questo il nome della funzionalità, è contenuta nella versione 2.24.12.27 ed è disponibile per il momento soltanto per un numero limitato di utenti Android iscritti al programma di beta testing.

Ma come funzionerà? Come spiegato da Wabetainfo, quando l’utente condivide un’immagine, un video o altri contenuti sul proprio stato, compare un pop-up che gli chiede se desidera renderlo visibile a tutti i contatti o soltanto ad alcuni specifici.

In questo modo, sarà possibile controllare le impostazioni della privacy nel momento in cui lo stato viene aggiornato e scegliere se rendere pubblico all’intera rubrica quanto pubblicato o, al contrario, se nasconderlo a determinati contatti: una novità che non solo promette di migliorare l’esperienza utente, ma aggiunge anche un ulteriore livello di privacy.

Le impostazioni privacy al momento disponibili, infatti, non permettono di personalizzare singolarmente ogni aggiornamento di stato e scegliere al momento a chi nasconderlo o a chi renderlo visibile, perché una volta impostato viene esteso a tutti gli stati pubblicati. La nuova funzionalità arriverà sui dispositivi Android probabilmente dopo la fase di test; anche la controparte iOS sarebbe al lavoro per introdurre la stessa novità.