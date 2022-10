WhatsApp: tutti sapranno quando modificherete un messaggio già inviato

Torniamo ancora una volta ad occuparci di WhatsApp che, specie nell’arco di questi ultimi mesi, sta ottimizzando diverse nuove funzionalità ed alcune, in particolar modo, sono tra le più richieste dagli affezionati utenti.

Senza dubbio, la possibilità di modificare i messaggi inviati in chat rappresenterà un notevole passo in avanti per WhatsApp, ed anche per chi ne fa uso, a condizione però che i rispettivi destinatari ne siano sempre ben consapevoli.

Come appariranno i messaggi inviati su WhatsApp

Per fare chiarezza sul funzionamento della modifica dei messaggi su WhatsApp giunge in nostro soccorso il sempre informato staff di WABetaInfo che, in un recente post, ha condiviso l’immagine che vi mostriamo di seguito:

Lo screenshot che avete appena visto si riferisce a WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.22.14 e, qualora ce ne fosse bisogno, sottolinea per l’ennesima volta l’intenso lavoro che gli sviluppatori stanno portando avanti al fine di rendere questa nuova funzione tanto accessibile quanto intuitiva nel suo utilizzo, sia per il mittente e sia per il destinatario del messaggio successivamente corretto. Non ci si discosta molto rispetto a quanto già apprezzato su altri servizi.

Ponendo l’attenzione sull’ultimo messaggio riportato in basso, accanto all’orario di invio è presente la scritta e “Edited” (“Modificato”) che, in maniera pressoché immediata, sottolinea l’avvenuto cambiamento di quest’ultimo. Alla persona con cui chatterete su WhatsApp verrà puntualmente notificato: per cui, niente “furbate” nel tentativo di far credere d’aver scritto qualcosa di diverso rispetto a ciò che si potrà leggere nella conversazione in quel preciso istante.

WhatsApp adotta quindi il medesimo approccio di altre applicazioni di messaggistica concorrenti, fra cui Telegram che, già da tempo, consente di effettuare la modifica di un messaggio inoltrato ma evidenziando il tutto con una piccola scrittina riportata all’interno della bolla di chat. C’è chi sperava in una scelta opposta ma, per motivi di privacy e per tutelare al massimo gli utenti, non è possibile fare altrimenti: anche la cancellazione di messaggio, infatti, viene puntualmente comunicata.

Continuate a seguirci per restare informati sui prossimi aggiornamenti di WhatsApp e cogliamo anche l’occasione per darvi un piccolo suggerimento: nel caso in cui foste alla ricerca di una microSD, affidabile e veloce, su cui memorizzare foto e video ricevuti su WhatsApp potreste valutare l’acquisto della velocissima microSD SanDisk Ultra da ben 128GB, disponibile per breve tempo ad un prezzo di circa 19 euro su Amazon grazie ad un vantaggioso sconto pari al 36%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.