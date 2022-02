WhatsApp: il trucco per scoprire se qualcuno sta spiando le tue chat

WhatsApp, ad oggi, resta una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate in assoluto. Per questa ragione, è comprensibile che possano sorgere perplessità in merito al livello di privacy garantito dal servizio, soprattutto dopo l'introduzione del supporto multi-dispositivo. Non temere: continuando a leggere questo articolo avrai modo di capire come proteggerti al meglio dagli impiccioni.

Come non farsi spiare su WhatsApp

La crittografia end-to-end è senza dubbio uno strumento efficace per la sicurezza su WhatsApp, che tuttavia non ti mette al riparo da ogni possibile intrusione. Come prima cosa, faresti meglio ad evitare la connessione a reti WiFi pubbliche quando utilizzi il servizio: una leggerezza che faciliterebbe di molto l'intercettazione di password e messaggi inviati in chat.

Nell'eventualità in cui ti fossi collegato a WhatsApp Web facendo affidamento su un PC pubblico, al termine di quella sessione sarebbe buona norma procedere con la disconnessione del dispositivo. Puoi facilmente intuire che chiunque dovesse utilizzare la medesima postazione, subito dopo di te, potrebbe accedere a tutte le conversazioni di WhatsApp in maniera pressoché immediata.

Forse non sai che l'applicazione include una specifica sezione tramite cui puoi verificare quali siano i dispositivi collegati al tuo account, con annesse indicazioni relative a browser e sistemi operativi utilizzati (qualora ti fossi connesso a WhatsApp Desktop). Lo screenshot che condividiamo di seguito chiarisce meglio il tutto:

Facciamo un esempio: nel caso in cui ti fossi connesso a WhatsApp tramite il browser Safari installato sul PC o sul Mac di un amico, quest'ultimo verrebbe automaticamente incluso nella lista dei dispositivi collegati, a cui si aggiungerebbero giorno ed orario d'accesso (questo in caso di mancata disconnessione). Di conseguenza, il proprietario di quel dispositivo potrebbe tranquillamente visualizzare le chat anche in tua assenza.

Per scongiurare il pericolo è sufficiente che tu disconnetta i dispositivi recenti che non utilizzi abitualmente: una mossa tanto semplice quanto efficace per garantirti una maggiore privacy su WhatsApp, eseguibile anche tramite l'applicazione installata sul tuo smartphone.