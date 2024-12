WhatsApp: torna il messaggio esca svuota conto

Utilizzando regolarmente WhatsApp potresti anche tu imbatterti nell’ormai “classico” messaggio esca che nasconde una pericolosa truffa svuota conto. Tutto inizia con: “Salve, posso parlare un attimo?“. Rispondendo, la vittima innesca una conversazione che può rivelarsi fatale per i propri dati personali e per i propri risparmi.

“Grazie per la tua risposta. La nostra azienda collabora con i commercianti di Pinterest e questi ultimi sono disposti a pagare per aumentare le iscrizioni e la popolarità dei blogger, per questo la nostra azienda deve reclutare un gran numero di dipendenti. Tu quindi sarai pagato per aumentare le loro iscrizioni su Pinterest“.

Questa è l’esca dietro al quale non ci sono collaboratori di Pinterest, ma veri e propri cybercriminali che, con un messaggio WhatsApp, cercano il modo per realizzare la loro truffa svuota conto. Sono molti che cadono in questa pericolosissima trappola, lasciandosi ingolosire dalla proposta. Per questo gli esperti hanno lanciato un allarme truffe su WhatsApp.

“Questo è un lavoro online che non influisce sul tempo da dedicare al tuo lavoro principale. Il lavoro è molto semplice, devi solo mettere mi piace ai video di Pinterest e inviare gli screenshot che confermano il “Mi piace” e verrai pagato. Puoi mettere mi piace ai video nel tuo tempo libero e guadagnare fino a circa 40-300 euro al giorno. Saresti interessato a lavorare con noi?“.

Cosa succede se si risponde al messaggio esca svuota conto su WhatsApp

Rispondendo in modo affermativo, quindi con interesse, alla proposta del messaggio esca svuota conto, ricevuto su WhatsApp da un contatto sconosciuto, si ottengono le istruzioni: “Le task quotidiane sono dalle 9:00 alle 18:00, completate nel tempo libero e guadagnerai almeno 40-300 euro al giorno“.

Alla nostra richiesta di conferma che sarà veramente così ci hanno risposto: “Il pagamento dello stipendio in tempo reale è una garanzia e puoi smettere di lavorare immediatamente se non ricevi i soldi. Non hai niente da perdere. Ci vogliono solo pochi minuti“.

Purtroppo questa tecnica funziona ancora e sono molti gli utenti a cadere nella trappola del messaggio esca per la truffa svuota conto che corre su WhatsApp. Questa volta il messaggio aveva il prefisso del Bangladesh +880. Tuttavia, questi criminali, usando il sistema VoIP, sfruttano diversi prefissi per rendere difficile rintracciarli in caso di indagini.