WhatsApp: nuovo widget per avere l'intelligenza artificiale a portata di clic

Grazie all’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per iOS, in versione 25.4.10.74 su TestFlight, è emerso che gli sviluppatori stanno lavorando a una nuova funzione: parliamo di un widget per chattare con Meta AI.

Come si può notare grazie allo screenshot fornito dal team di WABetaInfo, il widget in questione includerà tre pulsanti, ognuno dei quali servirà da scorciatoia per una funzione specifica del chatbot integrato su WhatsApp.

Come usare il nuovo widget per chattare con Meta AI su WhatsApp

Nel dettaglio, il primo pulsante consentirà agli utenti di porre una domanda a Meta AI in modo immediato: un semplice clic aprirà automaticamente una conversazione con il chatbot, pronto a ricevere il prompt dell’utente senza ulteriori passaggi. Questa novità renderà le interazioni con Meta AI su WhatsApp ancora più fluide e veloci.

Il secondo pulsante è pensato per inviare una foto a Meta AI. Come già noto, il chatbot è in grado di analizzare e modificare immagini, fornendo descrizioni dettagliate o suggerimenti utili. Con questa scorciatoia, gli utenti di WhatsApp potranno accedere a queste funzioni direttamente dalla schermata principale, senza dover aprire manualmente l’app: soluzione ideale per chi ha bisogno di modifiche rapide o vuole comprendere meglio il contenuto di un’immagine.

Infine, il terzo pulsante attiva la modalità di chat vocale, permettendo agli utenti di WhatsApp di interagire con Meta AI usando la voce invece di digitare il messaggio: questa opzione è particolarmente utile per chi è sempre in movimento e preferisce un’esperienza hands-free o, più semplicemente, cerca un modo istantaneo per comunicare con il chatbot.

L’introduzione del nuovo widget rappresenta un bel miglioramento pensando alle diverse esigenze degli utenti, che quindi non dovranno aprire manualmente WhatsApp e cercale la relativa chat con Meta AI per fare uso di queste funzioni: basterà un semplice clic per svolgere tutto in modo semplice ed intuitivo.