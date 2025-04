WhatsApp al lavoro per semplificare la gestione del doppio account

WhatsApp continua a perfezionare una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti, che dà modo di aggiungere e gestire account multipli dall’applicazione principale.

L’ultima versione di WhatsApp Beta per iOS (25.9.10.70) svela i dettagli di questo cambiamento, per rendere ancora più agevole la procedura.

Come aggiungere un secondo account a WhatsApp

Gli screenshot pubblicati da WABetaInfo mettono in luce un approccio ben strutturato: fra le impostazioni compare l’area dedicata alla gestione degli account aggiuntivi. WhatsApp sta testando due metodi di configurazione: il primo segue la classica procedura di registrazione con numero telefonico e codice di verifica, identica a quella del profilo principale, mentre il secondo permette di collegare un account esistente scannerizzando il QR code dal dispositivo principale.

Ricordiamo che ogni profilo di WhatsApp è del tutto indipendente dall’altro, grazie a:

una cronologia chat separata

impostazioni di notifica personalizzabili

preferenze individuali per il download automatico dei media

backup distinti che non si sovrapporranno

Particolare attenzione è stata dedicata all’interfaccia utente: in presenza più account di WhatsApp, nella barra delle impostazioni compaiono le icone dei vari profili, permettendo di riconoscerli e di passare dall’uno all’altro con un semplice clic. Sul fronte tecnico, gli sviluppatori stanno lavorando per garantire una sincronizzazione efficace tra i diversi account, un consumo ottimizzato delle risorse di sistema e, infine, la sicurezza dei dati per ogni profilo.

Occorre precisare che, al momento, non è ancora stata annunciata una data ufficiale per il rilascio, ma i progressi fanno ben sperare: tenendo conto dell’attuale fase di sviluppo, è probabile che la funzione venga prima testata approfonditamente nella versione beta e, in un secondo momento, approderà certamente su quella stabile. Mentre attendiamo ulteriori sviluppi, resta da vedere come WhatsApp lavorerà nel tentativo di migliorare alcuni aspetti pratici, come l’utilizzo contemporaneo di più account su diversi dispositivi o la gestione delle chiamate tra profili differenti.