Passare da uno smartphone all'altro potrebbero non mettere più a rischio le tue chat di WhatsApp. Anche il cambio da Android ad iOS – e viceversa – potrebbe diventare facilissimo. Si tratta di una richiesta che gli utenti fanno da una vita e ora, a quanto pare, sarebbe in fase di test finalmente. Ecco come funzionerà la novità.

WhatsApp: novità bomba in arrivo

Semplicemente, il servizio di messaggistica istantanea potrà affiancare l'utente nel passaggio delle proprie chat da Android ad iOS o viceversa. Operazione ad oggi impossibile in via ufficiale a causa dei differenti sistemi di backup. Basato su Google Drive, Android è incapace di trasmettere gli archivi ad iOS, che invece conserva i backup su iCloud.

Una barriera che, a quanto pare, sta per essere superata: gli utenti potrebbero non doversi più porre il problema. Ci sarebbero però delle condizioni. La prima riguarderebbe i media: anche loro dovranno essere obbligatoriamente trasferiti, non solo le conversazioni. La seconda invece è relativa alla tempistica: si avrà una sola possibilità di passaggio dei dati, in fase di configurazione iniziale. Successivamente, non si potrà più fare.

Infine, dalla stessa analisi, è emerso anche – con ogni probabilità – le chat potranno anche essere migrate verso un altro numero di telefono: i ricordi saranno al sicuro anche in caso di cambio della propria numerazione.

Per adesso, le informazioni che ti abbiamo raccontate sono unicamente quelle emerse dall'anteprima della novità, provata dagli esperti di WABetainfo. Non sappiamo quanto ci vorrà prima che diventi disponibile per tutti, sia su iOS che su Android.

