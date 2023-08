WhatsApp: sarà facilissimo inviare foto e video in qualità originale

Nei nostri precedenti articoli riguardanti WhatsApp abbiamo annunciato la possibilità di inviare in chat contenuti multimediali in risoluzione HD, sia per quanto riguarda le foto e sia in relazione ai video.

Per condividere immagini e filmati in qualità originale, invece, è ancora necessario allegarli al messaggio come documenti. A tal proposito, sarà presto possibile accelerare quest’ultima operazione grazie ad una semplice ma efficace scorciatoia.

Come inviare foto e video in qualità originale su WhatsApp

A fornire anticipazioni riguardo a questa nuova funzionalità di prossimo arrivo è, come sempre, lo staff di WABetaInfo che, nella circostanza, si è concentrato su WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.18.12 ed ha pubblicato lo screenshot che di seguito andiamo a mostrarvi:

Come si può facilmente notare, verrà integrata una nuova scorciatoia nel selettore dei documenti, vale a dire “Scegli dalla galleria”, grazie a cui agli utenti saranno in grado di selezionare più velocemente foto e video dalla propria galleria. Questi ultimi verranno appunto condivisi in chat come documenti, ma WhatsApp intende semplificare l’accesso ai media senza che questo avvenga navigando fra ulteriori menu o cartelle: tutto più immediato ed intuitivo.

Un cambiamento che punta dunque a rendere l’utilizzo del servizio più user friendly. Qualora invece non ci fossero particolari esigenze, rimarrebbe sempre possibile l’invio di foto e video nella modalità classica, scegliendo tra risoluzione standard ed HD (entrambe però con un livello più e meno marcato di compressione). La nuova funzione, in fase di sviluppo, sarà inizialmente disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp Beta e, in un secondo momento, anche nella versione ufficiale.