WhatsApp: sarete voi a scegliere quali chat mostrare in elenco

WhatsApp continua ad essere al centro di numerose indiscrezioni relative alle prossime funzionalità che, aggiornamento dopo aggiornamento, gli sviluppatori introdurranno per rendere il servizio ancora più completo ed appagante.

L’ultima versione beta di WhatsApp Desktop porta con sé un’interessante novità relativa alla lista delle conversazioni che, secondo quanto si apprende, potrà essere personalizzata applicando determinati filtri.

WhatsApp: l’elenco delle conversazioni potrà essere “modellato” in base alle vostre preferenze

Come sempre, a fornire maggiori delucidazioni in tal senso ci ha pensato lo staff di WABetaInfo che, prendendo in esame WhatsApp Desktop, ha pubblicato gli screenshot che di seguito vi mostriamo:

Per gli utenti di WhatsApp Business, il pulsante relativo al filtro delle chat viene visualizzato solo quando si ricorre alla barra di ricerca. Tuttavia, per gli utenti standard, dovrebbe essere sempre visibile. Sebbene gli screenshot provengano dalla versione desktop dell’applicazione, WABetaInfo precisa che questa nuova possibilità sarà disponibile anche su Android e iOS.

Al momento sono previste 4 opzioni per selezionare le chat da rendere visibili nell’elenco delle conversazioni di WhatsApp: chat non lette, chat con i contatti memorizzati, chat con utenti al di fuori della lista dei contatti, chat di gruppo. Non è da escludere che, procedendo con il lavoro di sviluppo, possano essere inclusi ulteriori criteri di selezione delle chat.

