WhatsApp: la funzione di ricerca nelle chat sarà ancora più immediata

Periodo particolarmente intenso per gli sviluppatori di WhatsApp: con gli ultimi aggiornamenti sono state messe al servizio del pubblico nuove funzioni che di certo hanno reso il servizio ancora più intuitivo ed efficace.

L'ultima iniziativa di cui vogliamo parlarvi chiama in causa WhatsApp Beta per Android e, nello specifico, punta a facilitare le operazioni di ricerca all'interno delle chat intrattenute con specifici contatti presenti in lista. Cerchiamo ora di capire qualcosa in più a riguardo.

Nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android: cosa cambia?

Diamo intanto uno sguardo allo screenshot condiviso dallo staff di WABetaInfo, sempre attento nel cogliere ogni minima possibilità in più a favore degli utenti:

L'immagine che avete appena visto fa riferimento a WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.6.3. Come si può facilmente notare, effettuando l'accesso alle informazioni relative ad uno dei contatti presenti in lista sarà disponibile un nuovo pulsante di ricerca accanto alle opzioni Audio e Video. Siamo quindi al cospetto di un'ulteriore scorciatoia di ricerca, che va ad aggiungersi a quella già disponibile nella schermata principale dell'applicazione. Un modo per velocizzare l'operazione, che potrebbe rivelarsi utile in diverse circostanze.

Questa piccola ma interessante novità è disponibile per gran parte degli utenti del circuito beta di WhatsApp, grazie ai quali giungono i primi feedback in merito. Trattandosi di una funzionalità in fase di test, non sono certo mancati i malfunzionamenti: in alcune chat, l'icona con la lente di ingrandimento non è comparsa regolarmente. Normale quindi che debbano esserci ulteriori ottimizzazioni. Inoltre, sempre in base alle segnalazioni ricevute, la scorciatoia sarebbe disponibile per alcuni utenti anche all'interno dei gruppi.

Potrebbe volerci ancora un bel po' di tempo prima che la nuova scorciatoia di ricerca diventi disponibile sul client ufficiale di WhatsApp, oltre che sulla versione beta per iOS: come sempre, vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi.