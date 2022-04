WhatsApp: potrete usare lo stesso account su due diversi smartphone

La funzionalità multi-dispositivo ha rappresentato un punto di svolta nelle abitudini degli utenti di WhatsApp. Nuove possibilità arriveranno a breve ma, fin da ora, siamo in grado di apprezzarle sulla versione beta del servizio di messaggistica istantanea.

Secondo le ultime informazioni trapelate online, si potrà utilizzare il medesimo account di WhatsApp su due smartphone differenti: basterà procedere ad una veloce registrazione del dispositivo secondario.

WhatsApp: la funzione multi-dispositivo sarà valida anche per più di uno smartphone

A fornire utili anticipazioni da questo punto di vista ci ha pensato, come sempre, lo staff di WABetaInfo. Vi mostriamo lo screenshot condiviso sul loro sito che, certamente, ci dà un’idea più chiara di come gli sviluppatori di WhatsApp stiano lavorando in tal senso:

L’immagine fa riferimento a WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.10.13. La schermata in questione apparirà nel momento in cui dovessi decidere di utilizzare il tuo account su un altro dispositivo. Al fine di completare l’operazione, sembra sia necessario puntare lo smartphone principale verso lo schermo del telefono secondario, così da collegarlo mediante scansione di un codice QR.

Dopo aver effettuato l’abbinamento, sarai in grado di entrare nel tuo account di WhatsApp anche tramite il secondo apparecchio e beneficiare del servizio in tutte le sue possibilità. Si tratta di un punto di partenza: non è da escludere che, in futuro, si potrà utilizzare come dispositivo secondario anche un tablet, così da non essere costretto ad avere sempre con te lo smartphone per chattare.

Nel caso volessi già attrezzarti con un secondo smartphone di riserva (senza spendere una fortuna) ti consigliamo di dare un’occhiata a questo Samsung Galaxy A12: con lo sconto del 13% su Amazon, ti bastano 156 euro per averlo. Tornando all’argomento principale, non è possibile sapere entro quando la nuova funzionalità verrà rilasciata sulla versione ufficiale di WhatsApp: non dovrebbe mancare molto.