WhatsApp: potrete inserire note vocali negli aggiornamenti di stato

Periodo intenso per gli sviluppatori di WhatsApp che, di versione in versione, stanno fornendo al loro pubblico nuove funzionalità per rendere ancora più appagante l’utilizzo del celebre servizio di messaggistica istantanea.

Questa volta, il lavoro di ottimizzazione si è concentrato sugli aggiornamenti di stato: sarà infatti possibile l’inserimento di note vocali all’interno degli stessi grazie ad un pulsante dedicato che ha fatto la sua comparsa nelle ultime ore.

Novità in arrivo per gli aggiornamenti di stato su WhatsApp

Come di consueto, a fornire puntuali anticipazioni su quanto ci riserveranno i prossimi update di WhatsApp è il team di WABetaInfo che, in un recente post, ha mostrato lo screenshot che pubblichiamo di seguito:

L’immagine che avete appena visto fa riferimento a WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.16.3. Come si può notare, fra i pulsanti disponibili in basso a destra ne è stato inserito un altro raffigurante l’icona del microfono. Cliccando su di esso sarà possibile registrare una nota vocale che, in seguito, l’utente riuscirà a condividere mediante l’aggiornamento di stato. Nulla di rivoluzionario, questo è ovvio, ma le novità sono sempre ben accette a prescindere dalla loro effettiva utilità.

Tra non molto, la stessa funzionalità dovrebbe essere disponibile anche con le versioni per iOS, desktop e web ma non abbiamo indicazioni circa le tempistiche necessarie per il rilascio. Prima di salutarvi, abbiamo un piccolo suggerimento: qualora fosse in programma l’acquisto di un nuovo smartphone, magari perché quello in vostro possesso non è più compatibile con WhatsApp, Samsung Galaxy A53 5G è ora in offerta su Amazon ad un prezzo di soli 389,90 euro (sconto 26%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.