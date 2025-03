WhatsApp: potrai creare la tua foto del profilo con l'intelligenza artificiale

WhatsApp, con gli ultimi aggiornamenti per il circuito beta, ha introdotto diverse novità legate in particolar modo all’intelligenza artificiale.

Nello specifico, WhatsApp Beta per Android in versione 2.25.9.8 porta con sé una funzione per personalizzare la propria identità digitale, creando foto del profilo con Meta AI.

Sono già un bel po’ i beta tester che hanno potuto sperimentare con mano questo strumento di WhatsApp, che promette di trasformare un semplice prompt testuale in un’immagine unica e su misura.

Come creare un’immagine del profilo su WhatsApp con Meta AI

Prima di entrare più nel dettaglio, diamo uno sguardo allo screenshot condiviso da WABetaInfo, grazie al quale possiamo individuare la collocazione, in basso a destra, del pulsante dedicato a questa funzionalità di WhatsApp:

A differenza di altri tool che modificano foto già esistenti, qui si parte da zero: l’utente indica una descrizione (ad esempio “avatar cyberpunk” o “ritratto acquerello“) e Meta AI genera un’immagine ex novo per il profilo di WhatsApp. Una soluzione ideale per chi vuole mantenere l’anonimato senza rinunciare a un tocco personale, o per chi cerca rappresentazioni artistiche invece delle solite fotografie.

Curiosamente, questa funzione di WhatsApp era inizialmente circoscritta alle chat di gruppo, ma ora emerge come strumento autonomo per le foto del profilo, segno di come i test abbiano ottenuto risultati promettenti. C’è però un limite geografico: nonostante il recente debutto di Meta AI in Europa e Regno Unito, questa specifica feature resta al momento disponibile solo in altre aree.

Il rollout sembra dunque procedere a tappe. Dopo la fase di beta testing, WhatsApp ha pianificato un’estensione graduale nei prossimi mesi, probabilmente con ulteriori ottimizzazioni basate sui feedback ricevuti dal pubblico. Non è escluso che alcuni utenti di WhatsApp che non fanno parte del circuito beta, e che quindi hanno installato la versione ufficiale, possano ricevere l’accesso in anticipo.