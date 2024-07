WhatsApp permetterà di tradurre chat in tempo reale (ma non a tutti?)

WhatsApp sembra voler davvero puntare su un’esperienza utente che abbracci il più ampio bacino di utenza possibile: dopo le trascrizioni dei messaggi vocali in arrivo per Android, l’app di messaggistica istantanea starebbe testando la possibilità di tradurre in tempo reale i messaggi in lingue diverse, anche senza una connessione Internet.

Limitata soltanto a dispositivi Pixel?

A scoprirlo il portale WaBetaInfo: WhatsApp, secondo il report dell’ultimo aggiornamento beta 2.24.15.8, starebbe pianificando di integrare una funzionalità di Traduzione dal vivo di Google nelle proprie chat. Una possibilità che, se dovesse concretizzarsi, renderebbe l’app ancora più fruibile, permettendo agli utenti di tradurre testi in altre lingue senza dover necessariamente cambiare app.

Secondo le indiscrezioni, sarà possibile utilizzare la nuova funzionalità anche senza una connessione Internet. Questo perché Traduzione dal vivo di Google utilizza elabora i dati direttamente sul dispositivo tramite pacchetti linguistici scaricati in precedenza, senza inviare dati personali al cloud di Google. È possibile che per funzionare, quindi, sarà necessario effettuare piccoli download aggiuntivi.

È ancora presto per capire come si muoverà Meta in tal senso: WaBetaInfo suggerisce che la funzionalità potrebbe essere inizialmente limitata a determinate lingue, come l’inglese, perciò non è ancora possibile sapere se e quando verrà introdotto l’italiano. Allo stesso modo, dal momento che Traduzione dal vivo di Google è al momento un’esclusiva dei dispositivi Pixel, è possibile che non tutti i telefoni Android riceveranno la nuova funzionalità di traduzione istantanea.

In ogni caso, lo strumento è ancora in fase di sviluppo e non è possibile conoscerne i dettagli, né se e quando verrà rilasciato al pubblico. Se Android appare al momento un’opzione limitata, con iOS Meta potrebbe avere il campo più libero: Apple ha infatti recentemente rilasciato un’API per la sua app Translate, rendendo più facile introdurre una funzionalità di questo tipo sui dispositivi iOS. Anche in questo caso è ancora troppo presto per avere delle conferme.