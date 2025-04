WhatsApp: vi mostriamo le nuove animazioni per la barra di navigazione

WhatsApp sta lavorando ad un cambiamento che promette di rendere l’user interface ancora più dinamica e moderna.

Con l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per iOS, ossia la versione 25.11.10.73 ora disponibile tramite TestFlight, alcuni utenti hanno già potuto apprezzare le nuove animazioni per i pulsanti della barra di navigazione inferiore.

WhatsApp dà un piccolo ritocchino alla barra di navigazione

Le piccole transizioni visive si attivano quando si passa da una sezione all’altra di WhatsApp, aggiungendo un tocco di dinamismo all’interfaccia. Non si tratta solo di estetica: le animazioni riducono la sensazione un passaggio troppo brusco e netto durante il cambio di tab, offrendo transizioni più morbide e gradevoli.

Questo tipo di micro-interazione è diventato sempre più importante nel design delle app moderne. Le animazioni, pur essendo minime, contribuiscono a creare un’esperienza d’uso più immersiva, trasformando un’interfaccia statica in qualcosa di più vivace e reattivo. WhatsApp, che fino ad ora non si era mai concentrata più del dovuto su questi dettagli, sembra voler colmare il gap rispetto ad altre piattaforme, dove simili effetti sono già stati accolti positivamente dagli utenti.

Anche l’occhio vuole la sua parte ed il team di WhatsApp ne è consapevole: non solo funzionalità utili all’atto pratico, ma anche soluzioni grafiche che, seppur all’apparenza trascurabili, contribuiscono nel complesso ad arricchire l’efficacia del servizio. Per ora, questa novità è disponibile solo per un gruppo ristretto di beta tester che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp per iOS tramite TestFlight, ma si prevede che verrà gradualmente estesa ad altri utenti nelle prossime settimane.