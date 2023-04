WhatsApp non funzionerà più su questi smartphone Android e iPhone

WhatsApp, aggiornamento dopo aggiornamento, sta rilasciando diverse nuove funzionalità utili per venire incontro a tutte le possibili esigenze degli utenti. Affinché tale presupposto venga rispettato, è importante che il terminale su cui l’app è installata sia all’altezza delle aspettative.

Gli sviluppatori vogliono assicurarsi che il servizio garantisca piena efficacia ed affidabilità in fase di funzionamento ma, con il susseguirsi degli update, è naturale che alcuni dispositivi più datati non siano più in grado di “stare al passo”. Proprio in virtù di questo, il supporto di WhatsApp verrà interrotto.

Questi smartphone diranno addio a WhatsApp

Ecco l’elenco completo degli smartphone su cui WhatsApp smetterà di funzionare dal 31 dicembre:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Qualora avessi bisogno di un nuovo smartphone a prezzo vantaggioso e sul quale continuare ad utilizzare WhatsApp senza problemi, ti informiamo che l’ottimo Samsung Galaxy A33 5G è disponibile su Amazon al prezzo promozionale di 255 euro grazie ad uno sconto clamoroso del 35%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.